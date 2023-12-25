И.о. мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"

Александар Шапич подчеркнул, что захват власти с помощью насилия неизбежно приведет к уничтожению государства

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином "майданизация". Об этом заявил и.о. мэра Белграда Александар Шапич после осмотра повреждений.

"Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", - отметил Шапич.

"Я еще раз обращусь ко всем тем, кто так не думает. Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, то это означает, что вы уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как вы считаете, вам необходимо бороться", - заключил и.о. мэра Белграда.