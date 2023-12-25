25 декабря, 00:09

И.о. мэра Белграда назвал беспорядки в городе "майданизацией"

Александар Шапич подчеркнул, что захват власти с помощью насилия неизбежно приведет к уничтожению государства

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином "майданизация". Об этом заявил и.о. мэра Белграда Александар Шапич после осмотра повреждений.

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"Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация", - отметил Шапич.

"Я еще раз обращусь ко всем тем, кто так не думает. Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, то это означает, что вы уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как вы считаете, вам необходимо бороться", - заключил и.о. мэра Белграда. 

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