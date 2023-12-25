Экс-советник министра обороны Украины назвал плохой тактику ВСУ

Юрий Бутусов отметил, что у украинских военных нет четкой стратегии, а наступление и штурм проводятся без подготовленных резервов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тактика Вооруженных сил Украины плохая, она свидетельствует об отсутствии стратегии у украинской армии. Такое мнение высказал украинский журналист, бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

"Та тактика, которая у нас есть сейчас: тактика обороны без создания оборонных сооружений, тактика войны дронов без системного обеспечения войск дронами, тактика каких-то наступлений и штурмов без подготовленных резервов. Так воевать нельзя, это плохая тактика и отсутствие стратегии", - сказал он в эфире на YouTube.

Бутусов считает, что в условиях позиционной войны такая тактика требует изменений. "Проблема не в том, что у России больше оружия. Проблема в том, что мы плохо организованы", - добавил бывший советник министра обороны.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.