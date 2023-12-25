Общественная ассоциация Гаити сообщила о развитии отношений с Россией

В последние годы удалось увеличить число гаитян, обучающихся в высших учебных заведениях РФ, отметил председатель ASSABHRUS Джин Роланд Эли

КАРАКАС, 25 декабря. /ТАСС/. Ассоциация гаитянских выпускников российских и советских вузов (ASSABHRUS) расширяет связи и развивает отношения с МИД, Минобрнауки и Минкультуры России, а также с ведущими российскими высшими учебными заведениями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель ASSABHRUS Джин Роланд Эли, являющийся выпускником Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Роланд Эли, который прибыл в Каракас для участия в мероприятиях по проекту "Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка" министерств иностранных дел и культуры РФ, а также "Росконцерта", рассказал, что активисты ассоциации ASSABHRUS, в которой "состоят 700 гаитян, получивших высшее образование в России и СССР, не теряют связи с Россией". Он отметил, что в последние годы удалось увеличить число гаитян, обучающихся в высших учебных заведениях РФ. В этом году стипендии получили более 40 граждан Гаити. Для кандидатов на получение стипендий действуют курсы русского языка.

Роланд Эли указал "на крайне сложную обстановку в Гаити, рост преступности, фактический захват окраин Порт-о-Пренса вооруженными преступными бандами". Он выразил признательность России, которую назвал "своей второй Родиной", за поддержку в урегулировании ситуации в Гаити без иностранного вмешательства.