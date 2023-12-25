Около 3,4 тыс. фур с Украины застряли в очереди на заблокированных Польшей КПП

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, наибольшее скопление грузовиков фиксируется на КПП "Ягодин - Дорохуск"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 3,4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину на трех пунктах пропуска, которые продолжают блокировать польские перевозчики. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 24 декабря польские фермеры прекратили его блокировку.

"На трех направлениях, которые еще блокируются, напомню, это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец", в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находятся где-то 3,4 тыс. грузовых транспортных средств", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, наибольшее скопление грузовиков фиксируется на КПП "Ягодин - Дорохуск". "Досадно, что через самый большой инфраструктурный пункт пропуска - это "Ягодин" - пересекают границу наименьшее количество грузовых транспортных средств. За прошлые сутки это было 150 [транспортных средств] в обе стороны, как на въезд на Украину, так и на выезд", - добавил он.

Демченко также рассказал, что очередь сохраняется даже на разблокированном польской стороной пункте пропуска "Медыка - Шегини". "Очередь на этом направлении еще остается, потому что действия по блокировке привели к тому, что на территории Польши большое количество транспортных средств, которые ожидают и хотят пересечь границу в сторону Украины. По направлению пункта пропуска "Шегини" по состоянию на сегодняшнее утро на территории Польши в сторону Украины в очереди около 700 транспортных средств", - уточнил представитель Госпогранслужбы.

Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии. 22 декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский, который занял этот пост в середине декабря, приехал в Киев с первым зарубежным визитом. По итогам визита польской делегации в Киеве заявили, что министерства инфраструктуры двух стран договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.