Пашинян отправился в Санкт-Петербург для участия в заседаниях ЕАЭС и СНГ

Рабочий визит премьер-министра Армении продлится два дня

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом. 25 декабря премьер-министр примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря - в неформальном саммите СНГ", - отмечается в сообщении.

В течение года премьер-министр Армении отказывался от посещения мероприятий в рамках ОДКБ и СНГ. В ноябре он не поехал на саммит ОДКБ в Минске, выразив надежду, "что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием". А в октябре Пашинян не принял участия в заседании глав государств - участников СНГ в Бишкеке.