Депутат Европарламента назвала фон дер Ляйен "фрау геноцид" из-за ситуации в Газе

Клэр Дэйли назвала так председателя ЕК за поддержку Израиля

БРЮССЕЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Ирландский депутат Клэр Дэйли во время выступления в Европарламенте назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" за поддержку Израиля, который якобы "стирает в порошок города с детьми".

"Черт побери! Подобным защитникам демократии - полагаю, я говорю от лица многих европейских граждан - я скажу: нет, спасибо, фрау геноцид!" - указала она, обращаясь к главе ЕК. Видео выступления опубликовано на странице Дэйли в соцсети X (ранее Twitter).

При этом евродепутат заявила, что фон дер Ляйен "провела последние два месяца, набрасываясь на внешнеполитические курсы законно избранных правительств и отвергая их только для того, чтобы поддержать жестокий режим апартеида [в Израиле], который она назвала "полной жизни демократией", в то время как он стирает в порошок город с детьми".