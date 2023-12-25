"Доброта и любовь создадут великую силу": астрологи дали прогнозы на 2024 год

Астрологи из Таиланда, Китая, Индии и Южной Кореи рассказали, каким следующий год будет для России, мира и каждого знака зодиака

Проблемы в мире еще будут, но у США их может быть больше чем у России – астролог из Индии

Следующий год в целом будет лучше, чем уходящий – астролог из Таиланда

Следующий год в целом будет лучше, чем уходящий – астролог из Таиланда

Известный астролог Харрис Ртивизит, консультирующий представителей деловых кругов и знаменитостей Таиланда, указал, что у России в арсенале в наступающем году будут самые разные средства, чтобы справиться с любыми проблемами. "Я вижу, что есть различные решения предстоящих вызовов. И ваша страна увидит свет в конце туннеля. Не теряйте надежды. Доброта и любовь создадут великую силу, способную изменить мир", — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Следующий год в целом будет лучше, чем уходящий. Однако в период с 1 января по 30 апреля необходима крайняя осторожность, поскольку наблюдается движение звезд, которое будет иметь очевидные последствия. В високосном году может произойти много неожиданностей. Это могут быть как позитивные, так и негативные события, ожидать которых следует в период с 15 марта по 30 апреля. Влияние звезд будет очень сильным. В этот сложный период люди не должны руководствоваться эмоциями при принятии решений. Им нужно использовать свой разум и планировать шаги для достижения желаемых результатов", — отметил Ртивизит.

Собеседник агентства считает, что в следующем году человечество столкнется с ожесточенным противостоянием в технологической сфере. "Война в следующем году будет не только на земле. Мы увидим войну технологий, которая будет ожесточенной. В конечном итоге люди устанут и захотят отдохнуть. После 30 апреля напряженность спадет, поскольку все нуждаются в отдыхе, все хотят быть счастливыми. Но этого нельзя сделать в одиночку. Необходимо делиться своей любовью. Для создания счастья нужно опираться на каждую доступную возможность", — подчеркнул он.

Предсказатель обратил внимание, что "в период с 21 сентября по 18 октября могут возникнуть серьезные проблемы, требующие решения". "Следовательно, стоит придавать большее значение сознательности", — добавил он.

Удачный год для Козерогов и Тельцов

Ртивизит выразил уверенность, что 2024 год будет наиболее успешным для Козерогов, которые могут обзавестись новыми знакомствами с влиятельными людьми. "Этот новый круг общения принесет финансовый достаток, а также возможность начать новые проекты. Некоторые люди смогут обрести семейное счастье", — сказал он.

Несмотря на то что следующий год обещает благоволить Тельцам, в первые четыре месяца им необходимо проявить осторожность, поскольку могут случиться неприятности. "Однако с 1 мая этот знак зодиака будет самым удачливым. Это будет самое успешное для Тельцов время сродни началу новой жизни, поэтому нужно не бояться перемен, успех обязательно придет. Нужно лишь открыться миру и не замыкаться в себе", — указал астролог.

Перспективы для Овнов, Раков, Скорпионов и Водолеев

Перед Овнами откроется перспектива получения новых знаний и возможность изменения своей жизни к лучшему. "Добрые дела сделают вашу жизнь благополучной, ваши знания и способности изменят жизнь. Работа, связанная с крупным промышленным производством, принесет деньги. Это утомительно, но оно того стоит. В сфере финансов произойдут внезапные большие изменения, но в хорошем направлении. Избегайте теневого бизнеса, поскольку он вытащит все деньги из вашего кармана", — отметил собеседник агентства.

Раки получат шанс на повышение на работе благодаря ответственному отношению к своим профессиональным обязанностям, а также могут приступить к ремонту в своем жилище. По словам астролога, нужно "не зацикливаться на предметах роскоши и грамотно планировать свое рабочее время". "Вы должны быть осторожными со своими эмоциями, поскольку есть вероятность распада брака. Некоторые люди найдут партнера, который старше их как минимум на семь лет", — добавил он.

Скорпионы получат шанс на приобретение нового дома или автомобиля. "Заключение различных контрактов будет весьма успешным. Новые клиенты будут приходить постоянно. Некоторые люди смогут найти свою любовь, жениться и завести детей. Если вы встретитесь со своим потенциальным спутником после 30 апреля, то этот человек будет тем, кто вам нужен. Начало года может быть беспокойным, но, поверьте мне, вы справитесь с этим отлично. Это будет год, которого вы ждали", — сказал Ртивизит.

Усердно поработать предстоит Водолеям, при этом звезды будут благоволить достижению поставленных целей. "У них будет возможность приобрести крупные активы, такие как недвижимость и автомобиль, а также получить стабильность в жизни. Проводите время со своей семьей. Живите так, как вы хотите прожить эту жизнь. В течение года вы можете испытывать стресс, не осознавая этого. У некоторых людей могут болеть мышцы. Вы должны регулярно делать растяжку и заботиться о своем здоровье", — подчеркнул астролог.

Вызовы для Львов, Весов, Стрельцов и Близнецов

Львам следует быть осторожными с недоброжелателями. "Не трогайте то, что вам не принадлежит. Если кто-то спорит друг с другом, не вмешивайтесь. Соблюдайте тишину. Продолжайте полноценно работать, используя свои знания и способности. Если вы будете усердно работать в 2024 году, то это принесет очень хорошие результаты в вашу жизнь в 2025 году. Пары столкнутся с перспективами расставания и прекращения отношений. Партнеры могут создавать проблемы, однако их необходимо спокойно обсуждать", — указал провидец.

Для Весов грядущий год будет непростым, однако полученный опыт "позволит познать себя, чтобы начать все заново в 2025 году". "Люди, которые казались вашими друзьями, исчезнут из вашей жизни. Ваш спутник может провоцировать незначительные проблемы, но с ними можно будет справиться. Открываются перспективы смены работы, переезда в другой дом или город. Изучение иностранного языка поможет решить ваши проблемы", — выразил уверенность Ртивизит.

Астролог считает, что Стрельцы в 2024 году будут сами себе создавать проблемы, поэтому лучшим советом для них будет не беспокоить окружающих их людей. "Это год стресса и беспокойства. Постарайтесь ни с кем не связываться. Будьте любезны со всеми. Это может быть год напряженной работы. Вы должны заботиться о своем здоровье, потому что вы можете испытывать сильный стресс. Вы должны хорошо организовать свою жизнь, а все деловые переговоры с целью заключения контрактов завершить в марте", — сказал он.

Близнецам необходимо проявлять осторожность в следующем году. "Не инвестируйте, поскольку высока вероятность потерять средства. В начале года будет казаться, что многое идет по плану. После 30 апреля произойдет поворот, и в течение года будут происходить неожиданные вещи. Вы можете попробовать заняться бизнесом, но он должен быть небольшим. Если вы инвестируете крупно, то вероятность убытков очень высока. Если вы участвуете в судебном процессе, то поспешите урегулировать его именно в начале года. Если у вас есть возможность сменить работу, то вам следует это сделать", — рекомендовал провидец.

Предупреждение для Дев и Рыб

Девам в следующем году нужно позаботиться о своем здоровье, пройти медобследование, поскольку есть вероятность эмоционального выгорания. "Остерегайтесь быть обманутыми, избегайте онлайн-инвестиций. Будьте осторожны с мошенниками. Складывающаяся ситуация может привести к разводу, поэтому проявляйте осознанность, и тогда вы сможете преодолеть все препятствия", — подчеркнул провидец.

Совершать добрые дела и находить способ расслабиться рекомендуется Рыбам. "Ваше финансовое состояние будет не таким, как хотелось бы. Нужно найти способ расслабиться. Если у вас есть долги или кредиты, организуйте свои траты таким образом, чтобы не оказаться в долговой яме, поскольку в течение всего года с финансами будет не все в порядке. Есть вероятность депрессии, поэтому вы должны быть внимательны к себе. Совершайте добрые дела. Помните, что помощь людям приносит утешение. Неожиданные события могут происходить постоянно. Вы должны выбрать правильный жизненный путь", — добавил астролог.

Игорь Броварник

Год Дракона принесет людям процветание и жизненную энергию – астролог из Китая

Наступающий 2024 год пройдет под покровительством зеленого деревянного Дракона: он вступит в свои права в Новый год по лунному календарю — в ночь на 10 февраля, а его покровительство продлится до 28 января 2025 года.

Дракон — пятый по счету в цикле из 12 знаков восточного гороскопа. Кроме того, это единственный из 12 знаков, который является мифическим существом. В китайской культуре Дракону уделяется особое внимание: это грозное существо является олицетворением силы природы, мощи и Китая в целом. По этой причине это очень распространенный образ, он встречается повсюду: в предметах одежды и дизайна, в рекламе и так далее. Дракон — это в чистом виде энергия "ян", четко выраженное мужское начало.

Китайцы верят, что год под покровительством Дракона будет наполнен удачей, хорошими перспективами, а также возможностями для развития во всех сферах жизни.

Зеленый деревянный Дракон

В предыдущий раз зеленый деревянный Дракон был покровителем у 1964 года. В следующий раз он станет символом лишь через 60 лет — в 2084 году.

Зеленый Дракон, или, как его называют в Китае, Цинлун, символизирует могущество, силу, влияние, мужество, знание, а также честность и справедливость. В свою очередь, элемент дерево — это символ роста и жизненной силы. Поэтому в Китае верят, что следующий год будет полон процветания и жизненной энергии.

Кроме того, астрологи отмечают, что Цинлун принесет людям удачу, которая позволит заложить прочный фундамент для всех будущих начинаний.

Известные Драконы

В год Дракона родился президент РФ Владимир Путин (1952), а также художник Сальвадор Дали (1904), народный артист СССР, актер советского и российского кино Вячеслав Тихонов (1928).

Кроме того, в год под этим знаком родились лидер кубинской революции Эрнесто Че Гевара (1928), актер и режиссер Брюс Ли (1940), голливудский актер Аль Пачино (1940), британский музыкант и основатель группы The Beatles Джон Леннон (1940), итальянская кинозвезда Моника Беллуччи (1964), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (1976), британская певица Адель (1988) и другие известные личности.

Что надеть

Китайцы верят, что при праздновании Нового года обязательно нужно надеть новые вещи — это могут быть как новые предметы одежды, так и просто аксессуары, украшения. Традиционным цветом в этот день, который в Китае называют Чуньцзе (дословно с китайского — "праздник весны"), является красный. Это символ возрождения, удачи, благополучия и процветания.

Ежегодно в преддверии Чуньцзе магазины Китая пестрят товарами красного цвета. Некоторые всемирно известные бренды перед праздником даже выпускают тематические коллекции для рынка КНР.

Согласно китайским поверьям, в этом году четырем знакам нужно обязательно надеть одежду красного цвета для встречи Нового года по лунному календарю. Это люди, рожденные в год Дракона, а также Быка, Кролика и Собаки.

Помимо красного, год Дракона рекомендуется встречать в оттенках зеленого и коричневого цветов. Также подойдут золотистый и серебряный. Белый цвет при выборе праздничного наряда рекомендуется избегать — в Китае он считается траурным.

Что можно и нельзя есть

Традиционными блюдами новогоднего стола у жителей Поднебесной являются китайские пельмени цзяоцзы, а также рыба. Это символы богатства, благополучия и процветания.

В то же время есть ряд блюд, которые ни в коем случае не рекомендуется употреблять в новогоднюю ночь. Одно из них — это жидкая рисовая каша сифань. Это блюдо, которое жители КНР традиционно едят на завтрак, не подходит для праздничного стола, так как высшие силы могут счесть это пищей бедняков. Китайцы верят, что употребление его в первый день нового года негативно скажется на благосостоянии семьи — финансовая удача будет оскорблена, окончательно отвернется от человека, и его род обеднеет.

Что касается наступающего года Дракона, то считается, что его покровитель любит мясо, причем высокого качества. Для праздничных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, а также мясо утки. Кроме того, Дракон, уверены жители Китая, любит рыбу и морепродукты.

При этом курицу в новогоднем меню стоит избегать: мясо этой птицы считается слишком простым для покровителя будущего года. Кроме того, китайцы не рекомендуют готовить в новогоднюю ночь кролика — по легенде, Дракон помогал этому знаку зодиака, покровительствовавшему 2023 году, а потому блюда из крольчатины могут его оскорбить.

Предсказание на 2024 год

Как рассказала ТАСС гонконгский предсказатель, астролог и целитель Жун Гу, следующий год "будет наполнен энергией и изменениями, вызовами, но в то же время возможностями". "Наступающий год будет такой же мощный, как и его символ", — указала она.

"Дракон — могущественное создание, поэтому его покровительство может вызвать глобальные изменения во всех сферах жизни. А 2024 год будет високосным. Многие боятся наступления високосных годов, но мы верим, что такой год, несмотря на все вызовы, станет временем небесного покровительства", — отметила она.

Жун Гу также рассказала, что у Дракона могут быть разные отношения с другими знаками, поэтому этот год будет неодинаково благосклонен ко всем людям.

Крыса

Завершающийся год Кролика был непростым для тех, кто родился под знаком Крысы. Однако считается, что Дракон по сравнению с уходящим символом будет к ним более благосклонен. Более того, он может возместить им все невзгоды, поэтому для Крысы этот год считается счастливым.

В 2024 году их ждут карьерные успехи, однако они не упадут на них с неба: нужно будет уделить время выстраиванию отношений с начальством, разглядеть эти возможности и ухватиться за них. Также год Дракона благоприятен для денежных накоплений, однако родившимся в год Крысы необходимо уделить внимание финансовому планированию. Для тех, кто занимается собственным делом, год является счастливым для масштабирования бизнеса и поиска новых партнеров.

Кроме того, год благоприятен для личных отношений. Тем, у кого уже есть близкий человек, будет легко вести совместную жизнь. Тем же, кто еще не обзавелся партнером, будет легче его найти. Кроме того, год Дракона потворствует людям под знаком Крысы в создании семьи — в 2024 году им можно жениться или выходить замуж. Просто не надо тратить время на не тех людей.

Проблем со здоровьем быть не должно, однако пускать эти вопросы на самотек тоже не стоит.

Бык

Дракон и Бык не конфликтуют, а, наоборот, помогают друг другу и живут в гармонии. Для этого знака год должен быть успешным с точки зрения карьеры: поддерживайте хорошие рабочие отношения с коллегами и начальством, не занимайтесь оппортунизмом и постарайтесь везде найти свою выгоду. Тем, кто занимается бизнесом, будет легко найти новые возможности и укрепить свою репутацию. В то же время стоит внимательно выбирать деловых партнеров, иначе часть богатства может утечь в чужие руки.

К тому, кто состоит в браке или в отношениях, год будет благосклонен. В то же время тем, кто еще находится в поиске, нужно проявлять осторожность в выборе: их знак конфликтует с Козой (Овцой), Лошадью и Собакой.

С точки зрения здоровья год Дракона не угрожает Быку. Однако людям старшего возраста необходимо следить за органами пищеварения — желудком и кишечником.

Тигр

Перспективы Тигра в год Дракона нельзя назвать безоблачными, однако при должном умении разглядеть возможности они смогут достичь успеха в карьере и работе.

Людям под этим знаком лучше избегать масштабных путешествий, так как в дороге их могут ожидать неприятности. Уделите внимание здоровью близких и поддержанию гармонии в семье.

Тем, у кого еще нет партнера, в год Дракона нужно запастись терпением. А те, кто состоит в отношениях и браке, должны уделить внимание поддержанию стабильности и гармонии, а также ценить своего партнера и уделять ему или ей достаточное количество времени.

Кролик (Кот)

Людям под знаком Кролика необходимо уделить большое внимание межличностным отношениям, предотвращать недопонимание с друзьями, особенно во втором и третьем месяцах по лунному календарю. Однако в целом причин для пессимизма нет: удача в новом году вновь повернется к ним лицом и будет более благосклонной.

В 2024 году некоторые вещи могут пойти не так, как планировалось, однако сложности кончатся к середине года. Кроме того, могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, однако они будут незначительными.

К замужним женщинам под знаком Кролика год Дракона будет благосклонен, особенно с точки зрения отношений с партнером и воспитания детей. Кроме того, всем, кто родился в год Кролика, в 2024 году стоит освоить что-то новое: им сулят успехи в образовании, приобретении неизвестных им ранее знаний и навыков.

Дракон

Как бы оно ни казалось противоречивым, людям под знаком Дракона в год своего покровителя будет нелегко: в Китае это называют "самонаказанием Дракона".

На работе год будет непростым: могут поручить тяжелые задания, также возможны противоречия с коллегами. В этом году людям под знаком Дракона необходимо быть строгими к себе, проявлять осторожность на службе, а также сохранять душевное спокойствие, не поддаваться эмоциям и не совершать ошибок.

Тем, кто занимается бизнесом, стоит ожидать появления новых деловых партнеров, которые будут рассчитывать получить от вас интересные предложения. В то же время будьте готовы, что все возможности для обогащения охватить не удастся, поэтому нужно будет поумерить аппетиты в бизнесе.

Тем, кто состоит в отношениях, нужно сделать своим приоритетом поддержание отношений с партнером, а также избегать расставаний и пытаться как можно чаще находиться рядом с ним.

С точки зрения здоровья людям под знаком Дракона стоит уделять особое внимание себе, не поддаваться раздражению и не злиться по мелочам.

Змея

Для людей под знаком Змеи год Дракона будет неоднозначным. Могут возникать трудности в выстраивании отношений с коллегами и начальством, однако успехи в карьере будут целиком зависеть от них самих. Если проявить присущую этому знаку сообразительность, приложить достаточное количество усилий и трудиться добросовестно, то Дракон это оценит.

Символ 2024 года является покровителем прогресса, успеха и жизненной энергии, поэтому он ценит эти качества в людях. В то же время бездействие и уныние могут вызвать его гнев, поэтому главное — не сачковать.

Тем, кто занимается бизнесом, не стоит ожидать от этого года серьезных прорывов. Также не требуется строить больших планов: нужно сосредоточиться на проектах с твердой и гарантированной прибылью. Кроме того, не нужно быть слишком жадными по отношению к деловым партнерам и клиентам.

Лошадь

Для родившихся по знаком Лошади год Дракона будет счастливым. Если они будут проявлять должную добросовестность, успех не заставит себя ждать. Кроме того, они могут рассчитывать на повышение зарплаты или карьерный рост — не стоит упускать эти возможности. В то же время, несмотря на благосклонность Дракона к успехам, на работе стоит проявлять скромность и избегать споров с коллегами.

Какие-то испытания возможны, однако при должном упорстве и уверенности в себе они не покажутся вам сложными. Доход в этом году будет стабильным. Счастливыми месяцами для денежных вложений и инвестиций являются первый, шестой и десятый по лунному календарю. С точки зрения работы и бизнеса год несет удачу, однако это может отнять то время, которое нужно провести с семьей, — уделите этому внимание.

Не стоит забывать о собственном здоровье — нужно избегать рискованных затей и проявлять осторожность. Серьезных проблем со здоровьем не будет, если уделять ему достаточное внимание.

Коза (Овца)

Знаки Козы и Дракона не конфликтуют друг с другом, поэтому год для родившихся под этим знаком людей будет счастливым. Не стоит гнаться за быстрым успехом. Кроме того, нужно уделить внимание межличностным отношениям и не тратить слишком много сил и денег.

В работе и карьере людей под знаком Козы ждет успех. Тем, кто занимается бизнесом, стоит рассчитывать на хорошие прибыли, помощь друзей и партнеров. В то же время необходимо проявлять скромность, чтобы не вызвать у них зависть и не омрачить свои достижения. Особое внимание рабочим отношениям необходимо уделить людям, родившимся в 1979 и 1967 годах.

С точки зрения здоровья год будет благоприятным. Людям под знаком Козы в 2024 году будет легко поддерживать гармонию в семье, их ждут счастливые отношения, а любые жизненные трудности им вместе с возлюбленными будет легко преодолеть. Тех, кто не состоит в браке, ждут победы в любви. Однако смотрите в оба и будьте активными — это поможет подходящему кандидату вас заметить.

Обезьяна

Для родившихся под этим знаком 2024 год принесет удачу. Работающим на госслужбе будет легко снискать признание коллег и начальства, а также взлететь на новую ступень карьерной лестницы. Ищите возможности и используйте их.

Финансовое благополучие в новом году также не заставит себя ждать. Заработать будет легко, однако и потратить тоже. По этой причине избегайте ненужных расходов, планируйте свои траты и не поддавайтесь излишним соблазнам.

Для здоровья в наступающем году испытаний не будет, однако пора активизировать занятия спортом. Стоит уделить внимание укреплению жизненной энергии Ци: делайте упражнения по укреплению мускулатуры и скелета.

Родившимся под знаком Обезьяны год Дракона может принести счастливый брак. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит уделить больше внимания партнеру и предотвращать недопонимание.

Петух

Этот знак хорошо ладит с Драконом, поэтому год будет счастливым. В работе год будет успешным, начальство отметит ваши заслуги, однако не проявляйте излишнюю жадность к возможным доходам, чтобы не спугнуть удачу.

Бизнесменам в этот год также будет несложно заработать. Дракон принесет интересных и перспективных деловых партнеров. Кроме того, он позволит укрепить свою репутацию.

С точки зрения отношений год Дракона будет счастливым — одинокие смогут найти партнера. Некоторым даже посчастливится создать семью. Для здоровья 2024 год будет позитивным, стоит уделить внимание физической форме, придерживаться правильного питания, не переедать, отказаться от вредных привычек, а также вести активный образ жизни. Дракон ожидает от вас именно этого.

Собака

Людям под знаком Собаки нужно быть осторожными: год Дракона может принести как радости, так и невзгоды в жизни, работе и здоровье. Тем, кто работает по найму, нужно уделить внимание стабильности. Проекты, связанные с таким важным элементом, как вода, будут удачными и позволят восстановить гармонию и превратить былые неудачи в успех.

Для тех, кто занимается бизнесом, нужно проявлять бдительность при принятии решений и составлении финансовых планов. Лучше отказаться от развития новых направлений в бизнесе и занять оборонительную позицию. В год Дракона вашими приоритетами должны стать стабильность и постоянство. В то же время сидеть в ожидании не стоит: покровитель года благоволит тем, кто активно проявляет себя.

С точки зрения здоровья необходимо уделить внимание пищеварительному тракту и коже. Также важно отказаться от вредных привычек.

Что касается отношений, то родившимся под знаком Собаки стоит избегать ненужных ссор.

Свинья

Знаки Свиньи и Дракона хорошо уживаются друг с другом. На работе будут новые возможности, однако радоваться раньше времени не стоит: коллеги и начальство могут сначала недооценить ваши способности и критически относиться к ним. Однако ваш усердный труд сможет переубедить их, поэтому в целом для карьеры год может быть успешным. В то же время возможны и неожиданные испытания: особое внимание нужно уделить тем, кто родился в 1983 и 1995 годах.

Для бизнесменов год принесет финансовую удачу. В год Дракона можно попытаться освоить новую сферу, расширить дело и найти новых партнеров. Не все из новых проектов будут прибыльными, однако в целом начинания окупятся. В то же время не стоит сидеть и ждать, пока новые возможности появятся сами по себе: следите за ситуацией, тщательно оценивайте конъюнктуру и принимайте взвешенные решения, чтобы не упустить свой шанс.

Уделите внимание почкам, кровеносной и нервной системам, правильно распределяйте свое время, избегайте стресса для организма и переутомления, не злоупотребляйте вредными привычками.

С точки зрения любви и отношений год Дракона может быть противоречивым для знака Свиньи. Тем, кто состоит в браке, нужно проявлять осторожность с новыми знакомствами, чтобы не поддаться соблазнам и не навредить семейной гармонии. Одиноким же может улыбнуться удача. В то же время им нужно всерьез задуматься над своим отношением к вероятному партнеру.

Роман Баландин, Зоя Русинова

Проблемы в мире еще будут, но у США их может быть больше чем у России – астролог из Индии

Предстоящий 2024 год будет непростым, немало проблем ждет мир, в том числе Россию, но в США проблемы могут быть более серьезными. Такой прогноз представил корреспонденту ТАСС известный астролог из Индии Винай Адитья, преподаватель ведической астрологии, автор ряда книг об аштакаварге — индийской системе толкования гороскопов, некоторые из них переведены и на русский язык.

"Давайте сначала поговорим о России. Представляется, что 2024 год может быть не намного лучше, чем 2023 год, с точки зрения кризиса на Украине. Еще предстоит борьба, но Россия продолжит доминировать в этой борьбе. Шансы на мир путем переговоров не слишком велики. К сожалению, люди будут продолжать страдать", — сказал Винай Адитья.

Он отметил, что российский лидер будет активно подвергаться критике и внутри страны, и за рубежом. "Но опасности отстранения его от власти, похоже, нет", — полагает астролог.

Адитья указал, что общий сценарий наступающего года, похоже, сохранится таким же, как и в 2023 году. "Но положительный момент заключается в том, что экономика будет процветать, несмотря на кризис. Даже в таких неблагоприятных условиях будут возможности, которые откроют путь для улучшения торговли и экспорта", — полагает астролог.

Предсказатель также считает, что нельзя исключить нового витка пандемии коронавирусной инфекции, особенно после апреля 2024 года. "Число смертельных случаев может быть значительным. Угроза пандемии должна серьезно восприниматься и государствами, и отдельными людьми. При этом на этот раз дети будут более восприимчивы к инфекции", — полагает собеседник агентства.

Он уверен, что мировой порядок сейчас находится в процессе изменений. "Вселенная решила изменить его, сначала разрушая, а потом созидая. Фаза разрушения продолжится как минимум в 2024 году, если не далее. В мире существует множество горячих точек, Россия будет прямо или косвенно причастна к этим конфликтам. Но США, вероятно, столкнутся с более серьезными проблемами в 2024 году по сравнению с Россией", — полагает астролог.

Несмотря на то что Винай Адитья — приверженец индуизма, он уверен, что и Рождество, и Новый год следует отмечать, "поскольку они считаются провозвестниками мира и счастья". "Не стоит быть в трауре во время Нового года. Надеюсь, Санта принесет всем подарки", — отмечает астролог.

Он полагает, что на время праздника стоит носить ярко-желтую или шафрановую одежду, а также хотя бы на время праздников стоит стать вегетарианцем. "Станьте вегетарианцем, хотя бы временно, чтобы спасти Землю", — призвал астролог. "Думайте о мире как о едином сложном организме, а не как о раздробленных кусках суши, разделенных границами", — сказал он.

Евгений Пахомов

Следующий год принесет много денег – астролог из Южной Кореи

Если бы Российская Федерация была девушкой 30 лет, следующий год принес бы ей много денег. Такое предсказание в беседе с корреспондентом ТАСС сделала сеульская гадалка, практикующая корейскую традиционную систему саджу ("четыре столпа").

За пророчествами на 2024 год я отправился в один из оживленных районов южнокорейской столицы Хондэ. Сначала я пошел в одно из самых популярных у туристов заведений. Там я объяснил, что хотел бы получить прогнозы для всех знаков китайского зодиака и общие советы о том, как встретить зеленого деревянного Дракона — символ следующего года, чтобы заручиться его поддержкой. Но на все свои предложения я получил категорический отказ: по словам помощника ясновидящего, они могут верно предсказать судьбу лишь конкретного человека, а составить правильный гороскоп для больших групп людей невозможно. Для гадания по системе саджу нужен год, месяц, день и время рождения человека.

Провал первой попытки меня мало расстроил, поскольку найти нового астролога в развлекательном районе с большой проходимостью, таком как Хондэ, не составляет большого труда. В таких местах южнокорейские ясновидящие нередко соседствуют друг с другом. В Южной Корее это вполне себе процветающий бизнес. По оценкам СМИ, оборот этой индустрии достигал $3,7 млрд. Как рассказывают сами южнокорейцы, они зачастую обращаются к провидцам за утешением вместо похода к психологам.

Но после первой попытки мне отказали еще и еще. Прорицатели не хотели рисковать своей профессиональной репутацией ради слишком общих предсказаний. "Ваше понимание зодиака слишком западное. Мы работаем по-другому", — объясняли мне. С каждым новым провалом я начинал чувствовать, что в тот день я останусь ни с чем и что мне придется снова подыскивать подходящего кандидата. Прогнозы рядового астролога меня не устраивали, хотелось бы получить консультацию известного в своей профессии человека.

Девушка по имени Россия

Но тут из окна одного из заведений меня позвала женщина-гадалка. Причин отказываться у меня не было. Войдя в ее кабинет, я быстро оценил обстановку: корейские предприниматели имеют полезную привычку вывешивать фотографии знаменитостей из числа своих посетителей. На одной из них я узнал очень известного южнокорейского политика, имя которого прорицательница попросила оставить в тайне. Она также подтвердила, что это место посещали музыкальные исполнители, информацию о которых можно найти на русскоязычной Википедии, и популярный шеф-повар. Если фотографии представителей шоу-бизнеса висели снаружи с подписью, то снимок политика был только внутри.

Ча Мон — так представилась гадалка — сначала пыталась отмахнуться от моих просьб, повторяя аргументы своих коллег: нужна дата и время рождения человека. Но меня интересовала судьба как минимум страны, и тогда я решил назвать "день рождения" Российской Федерации. Поскольку нужно было примерное время рождения вплоть до часа, в качестве символической вехи была выбрана смена советского флага на российский триколор над Сенатским дворцом 25 декабря 1991 года. В "Повести временных лет" нет точной даты призвания варягов, к тому же это событие скорее легендарное. Далее последовали небольшие детали: Россия, очевидно, женского пола, а местом рождения указана Москва.

Во время гадания по системе саджу прорицатели говорят не только о будущем, но и о прошлом человека, о его характере. Ча Мон быстро вбила необходимую информацию в приложение на телефоне — Республика Корея все-таки остается технологически продвинутой страной. На экране появились восемь главных иероглифов, началось их толкование.

Прошлое

В самом начале мне заявили, что год рождения был очень тяжелым. Когда позднее я попросил пояснить, Ча Мон не исключила, что, возможно, что-то случилось с ее отцом. По ее словам, наша воображаемая девушка очень гордится своими предками. "Она все время думает: мои предки были великими. Но они ей не помогают в ее устремлении стать богатой. От них нет никакой помощи", — сказала гадалка. Она добавила, что в судьбе России есть прекрасные дети и что с ними в будущем, возможно, связано ее процветание и удача. Но девушку постоянно сопровождает страх, что к ней придут грабители или воры и отнимут нажитое.

Еще Россия — очень сердобольная барышня. "Она видит страдания других и думает: как же я могу им помочь? Она часто проявляет в отношении других материнскую заботу", — сказала астролог. Ча Мон утверждает, что до семи лет девочка, скорее всего, жила в трудной финансовой ситуации (до шести лет при обычном способе подсчета). Ведунья предположила, что примерно в этом возрасте бизнес ее отца мог прогореть или могло случиться другое несчастье. Примерно в 14 лет в материальном плане все наладилось. После этого она стала лидером в своем классе, в том числе благодаря своей склонности к искусству и артистизму.

В возрасте примерно 24 лет девушка в пух и прах разругалась со своим окружением, ее обвиняли в высокомерии и надменности. В 2022 году случилась размолвка с мужем чуть ли не до развода, вероятно, из-за денег, предположила Ча Мон.

Будущее

По мнению Ча Мон, главное устремление России — разбогатеть, и у нее есть способности и возможности для этого. По ее утверждениям, два из восьми иероглифов можно интерпретировать как "деньги". Еще были иероглифы, в одном из многочисленных прочтений означающие "мать", "талант" (тоже дважды), "учеба". В то же время Россия, по утверждению ведуньи, часто легко расстается с большими деньгами, чтобы впечатлить остальных.

"Следующий год будет очень удачным в плане денег, признания и положения. Следующий год принесет много денег", — предположила гадалка. "[Год зеленого деревянного Дракона] будет лучше, чем этот, и намного-намного лучше, чем 2022-й", — ответила прорицательница на соответствующий вопрос.

2034 год для России таит в себе крупные неприятности и вызовы, предупредила ясновидящая. Через несколько лет после этого, вероятно, ей следовало бы обезопасить свои активы, вложив деньги в недвижимость. К тому времени ее дети будут достаточно зрелы, чтобы включиться в семейный бизнес. Астролог также нашла неблагоприятными для объекта прорицания годы Быка и Кролика.

В старости — в возрасте 74 лет — снова может возникнуть сложный период, следует бдительно относиться к близкому окружению, потому что кто-то из них может пойти на предательство. После этого из жизни уже пожилой женщины уйдут большие деньги, как и большие проблемы.

Не знаю, окажутся ли предсказания верными, но даже скептики могут отдать должное по крайней мере политической подкованности Ча Мон благодаря очевидным, но не во всех случаях точным параллелям с современной историей России. У нее не было возможности бегло ознакомиться с событиями за последние 30 лет.

Игорь Иванов