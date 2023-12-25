В Белграде завершилась встреча Вучича и посла России

Она продлилась почти час

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Встреча президента Сербии Александара Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко завершилась в Белграде, дипломат покинул здание резиденции, сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча продлилась почти час. Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина "Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 гг." на русском языке, которым владеет глава Сербии.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках. Она отдельно указала, что считает необходимым "поблагодарить людей из российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией" с сербской стороной.