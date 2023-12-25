Президент Сербии сообщил, что проинформировал посла РФ о беспорядках в Белграде

Александар Вучич и Александр Боцан-Харченко также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и текущих геополитических событиях

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич во время встречи в Белграде проинформировал посла РФ Александра Боцан-Харченко о прошедших накануне беспорядках. Об этом Вучич сообщил по итогам встречи.

"Я проинформировал посла Боцан-Харченко о беспорядках прошлой ночью в Белграде и подтвердил, что мы сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии", - написал сербский лидер на странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Мы также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и текущих геополитических событиях. Я передал послу пожелание, чтобы наши два народа встретили предстоящие праздники и Новый год в мире и благополучии", - добавил Вучич.

Встреча продлилась почти час. Боцан-Харченко подарил Вучичу книгу советского дипломата Анатолия Добрынина "Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 годы" на русском языке, которым владеет глава Сербии.