Сторонники оппозиции начали новый протест в центре Белграда

Начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович ранее сообщил, что правоохранители не позволят протестующим блокировать работу госучреждений и движение на улицах

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Поддерживающая оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" студенческая организация "Борьба" начала акцию протеста у здания министерства госуправления и местного самоуправления республики в центре Белграда. Об этом сообщает телеканал N1.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" и требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов. Студенческая организация намерена блокировать вход в здание министерства до 18:00 по местному времени (20:00 мск). Сторонники оппозиции также анонсировали блокаду еще одного неназванного места в Белграде. Как сообщил телеканал, к протестующим намерены присоединиться и студенческие активисты из города Нови-Сад, второго по величине в стране.

Как ранее сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят протестующим блокировать работу госучреждений и движение на улицах. "Блокада государственных учреждений и мостов недопустима", - подчеркнул он.