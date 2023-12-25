25 декабря, 11:47

Ереван получил от Баку предложения по мирному соглашению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ранее сообщил, что Баку передал Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Армения получила от Азербайджана новую редакцию предложений по мирному соглашению между странами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армянская сторона получила последние предложения от Баку по мирному договору между Арменией и Азербайджаном", - сказала Бадалян.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил в эфире азербайджанского телеканала AzTV, что Баку передал Еревану ответ на очередной пакет предложений по мирному договору между двумя странами. 

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