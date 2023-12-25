25 декабря, 15:45
Военная операция на Украине

Лукашенко: Зеленский начал понимать необходимость политического урегулирования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

По словам президента Белоруссии, военные "видят, что произошло"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования является единственным. Такое мнение журналистам высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Думаю, что самый шанс [найти решение по Украине в 2024 году] - будем с ними [киевскими властями] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс", - сказал Лукашенко. По его словам, "будет вообще крах", если власти Украины не воспользуются этим шансом.

"Сейчас это уже и до политиков дошло", - отметил президент Белоруссии. Лукашенко указал на "очень сильное" давление на киевские власти со стороны военных, которые "видят, что происходит". 

"Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", - добавил президент Белоруссии. 

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