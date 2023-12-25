Лукашенко: российское ядерное оружие в Белоруссии "на своих местах, в хорошем состоянии"

По словам президента Белоруссии, военные обучаются ежедневно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Все российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии находится "на своих местах, в хорошем состоянии", заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко.

"Давно [доставлены боеголовки], я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах, в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы.

Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.