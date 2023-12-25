Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ

В ходе встречи лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия во встрече глав стран - участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"В международном аэропорту Пулково высокого гостя встретило руководство Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Завтра лидер нашей страны примет участие в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ.