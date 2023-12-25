В ХАМАС заявили об обстреле казармы израильских войск с юга Ливана

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", это было сделано в ответ на массовые убийства мирного населения в секторе Газа

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, взяли на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из минометных установок. Об этом говорится в заявлении формирования в Telegram-канале.

"В ответ на массовые убийства мирного населения в секторе Газа наши бойцы поразили реактивными снарядами, выпущенными с юга Ливана, казарму вражеских сил, которая находится в поселении Лиман в Западной Галилее", - говорится в тексте.

В свою очередь формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня позиции израильской армии в поселениях Авивим, Менара, Метула, Мисгав-Ам и Ханита. Как утверждается в коммюнике военно-информационной службы партии, "в результате прямых попаданий по израильским военным постам в рядах противника есть убитые и раненые, выведено из строя техническое оборудование".