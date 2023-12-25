Лукашенко убежден, что Армения сохранит членство в ЕАЭС

При этом президент Белоруссии скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Армения сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такое мнение он высказал журналистам.

"Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди", - сказал Лукашенко. Отвечая на вопрос, не обидно ли ему, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Минск, но все же прилетел в Санкт-Петербург, президент Белоруссии подчеркнул, что "это разные форматы". "Я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?". Он говорит: "Ну это другой формат, экономический. Мы обижены на военно-политический, ОДКБ. А это экономика". Я знал, что он прилетит в Питер. В этом я его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида? Мы же союзное государство", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС. "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется", - сказал глава белорусского государства. По словам Лукашенко, в Ереване прекрасно видели на примере Афганистана, что бывает, когда американцы бросают своих сателлитов. "Что, Армения не видела, как в Афганистане падали люди, за шасси цеплялись, когда американцы уходили? Точно так же используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так, это их политика", - подчеркнул президент Белоруссии.

При этом Лукашенко скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении. "Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", - считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что стоит разделять публичные заявления политиков и истинную подоплеку дел. "То, что публично происходит, это одно. А то, что происходит за рамками публичности, совершенно другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. И в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь, с нами, потому что здесь самое важное направление их развития", - заявил он.

Белорусский лидер также отметил, что анализировал работу всех объединений - ШОС, БРИКС и других. "Мы самые продвинутые [ЕАЭС]. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы, без переводчиков, и самое главное - не имеют этого единого экономического пространства, такого пространства. Мы за десять лет удвоили товарооборот. ВВП ЕАЭС - 2,5 трлн долларов, огромное количество товаров и услуг, что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - подытожил он.