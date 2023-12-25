В КСИР пообещали отомстить Израилю за убийство иранского военного советника в Сирии

Согласно заявлению Командования Корпуса стражей исламской революции, "оккупационный израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление"

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещало отомстить Израилю за убийство генерала Резы Мусави, который возглавлял группу военных советников в Сирии и погиб в результате взрыва в пригороде Дамаска.

"Оккупационный израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление", - говорится в заявлении КСИР, переданном телеканалом Al Mayadeen.

"Иранский народ скорбит по поводу этой утраты, генерал Мусави геройски погиб во время израильского авианалета", - указывается в заявлении.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что генерал Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы.

Иранский генерал координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии на протяжении длительного периода. Он командовал операциями против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне, а также участвовал в сражениях с бандформированиями в Восточной Гуте под Дамаском и на западе Алеппо.

По сведениям Al Mayadeen, ранее на Мусави было совершено несколько покушений.