Правительство Грузии опубликовало план действий по выполнению рекомендаций ЕС

Согласно документу, в первую очередь, власти начнут работать над вопросом борьбы с дезинформацией, направленной против Евросоюза и его ценностей, и с внешними информационными манипуляциями

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Грузии опубликовало перечень мероприятий, которые будут проведены в течение 2024 года для выполнения девяти рекомендаций ЕС, чтобы открыть переговоры по вступлению республики в сообщество. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров Грузии.

В деле реализации девяти рекомендаций ответственными определены две ветви власти - исполнительная и законодательная. В первую очередь, власти начнут работать над вопросом борьбы с дезинформацией, направленной против Евросоюза и его ценностей, и с внешними информационными манипуляциями. Для этого правительство запустит информационную кампанию о ЕС и его ценностях.

В течение 2024 года правительство Грузии будет работать над улучшением темпов сближения внешней политики республики с общей политикой ЕС. Как отмечается, внешняя политика Грузии уже на 50% близка с внешней политикой Евросоюза.

В 2024 году власти попытаются продолжить работу над понижением политической поляризации. Для этого все партии будут приглашены к работе над вопросами евроинтеграции республики. Ответственным за выполнение этой рекомендации будет аппарат спикера грузинского парламента. В октябре 2024 года власти обещают провести честные и прозрачные парламентские выборы, что также является одной из рекомендаций ЕС.

С февраля 2024 года парламент приступит к работе по улучшению подотчетности ведомств перед законодательным органом. С января 2024 года в парламенте Грузии будут созданы рабочие группы по реформе в судебной системе, антикоррупционном бюро, специальной следственной службе и службе по защите персональных данных. В 2024 году продолжится работа по вопросам деолигархизации, утверждению и имплементации стратегии по защите прав человека.

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.