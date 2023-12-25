25 декабря, 18:45

В Белграде оппозиционеры начали шествие к зданию управления полиции столицы

Александр Дзюба/ ТАСС
© Александр Дзюба/ ТАСС

Протестующие намерены "узнать судьбу" сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации города

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" перекрыли движение в центре Белграда и направились к зданию столичного полицейского управления. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция перекрыла все улицы на пути шествия, также прекращено движение общественного транспорта.

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Шествием закончился оппозиционный митинг возле здания Республиканской избирательной комиссии. Теперь протестующие по призыву депутата парламента Сербии Срджана Миливоевича намерены "узнать судьбу" сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации Белграда. 

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