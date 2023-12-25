В Белграде оппозиционеры начали шествие к зданию управления полиции столицы

Протестующие намерены "узнать судьбу" сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации города

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" перекрыли движение в центре Белграда и направились к зданию столичного полицейского управления. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция перекрыла все улицы на пути шествия, также прекращено движение общественного транспорта.

Шествием закончился оппозиционный митинг возле здания Республиканской избирательной комиссии. Теперь протестующие по призыву депутата парламента Сербии Срджана Миливоевича намерены "узнать судьбу" сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у здания администрации Белграда.