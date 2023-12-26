В Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

Через некоторое время после опубликования текста на сайте парламента форма поиска зарегистрированных документов стала недоступной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины внесен в Верховную раду, он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.

На сайте Рады появилось сообщение, что этот документ был направлен на рассмотрение профильного комитета. При этом через некоторое время после того, как текст законопроекта был опубликован на сайте парламента, форма поиска зарегистрированных в Раде документов стала недоступной.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, помимо прочего, снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, исключить категорию ограниченной годности к военной службе, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях, установить ограничения прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы, уточнить основания для увольнения с военной службы и так далее.

Помимо этого, в самом тексте законопроекта в том числе говорится, что повестки в военкоматы могут высылать гражданам "через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту", а тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.

Вокруг предлагаемых в законопроекте инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, ранее уже возникло множество дискуссий в украинском обществе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресеченных попытках незаконного выезда из страны военнообязанных.