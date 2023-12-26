Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что необходимо демилитаризовать анклав, создав временную зону безопасности по его периметру, а также инспекционный механизм на его границе с Египтом

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для завершения конфликта в секторе Газа. Это уничтожение ХАМАС, демилитаризация и дерадикализация анклава, написал он в понедельник в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано. Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа", - написал Нетаньяху. По его словам США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить радикальное палестинское движение. "Для достижения этой цели необходимо ликвидировать его военный потенциал и положить конец его политическому господству над сектором Газа", - указывает премьер-министр.

Как отмечает Нетаньяху, для демилитаризации анклава необходимо "создать временную зону безопасности по периметру сектора Газа и инспекционный механизм на границе между сектором Газа и Египтом", который будет предотвращать контрабанду оружия на территорию Газы.

В статье премьер-министр еврейского государства также отметил, что палестинское гражданское общество "необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его". "Как только ХАМАС будет уничтожен, сектор Газа будет демилитаризован, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа может быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - заключил Нетаньяху.

Премьер 24 декабря объявил, что Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. В тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные углубляют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, обнаруживая туннели радикалов по мере продвижения.