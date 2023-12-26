Американский эксперт считает, что деньги США не помогут Украине победить

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Россия растет и становится сильнее в военном и экономическом плане

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ даже в случае выделения США нового пакета помощи киевским властям. Такое мнение в воскресенье выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью телеканалу GB News.

"У Украины нет военного пути для победы. Отношение [к конфликту] меняется. Люди начинают говорить о нереалистичности подхода, предполагающего, что выделение большего числа денежных средств изменит исход [противостояния]", - сказал он. Дэвис отметил, что "российская сторона продолжает расти и становиться сильнее" в военном и экономическом плане.

По его словам, финансовая помощь, поставки вооружений и боеприпасов и предоставление разведывательных данных со стороны США помогли Украине сохранить свою государственность, но киевские власти не смогут нанести поражение России. В то же время эксперт предположил, что Конгресс после длительного периода обсуждений все-таки одобрит выделение нового пакета помощи Украине.

"Я думаю, что на определенном этапе будет достигнута какая-либо сделка, но она будет далека от той, что хотел бы видеть президент [США Джо] Байден", - добавил он. Дэвис указал, что Вашингтон уже оказал Киеву помощь на $100 млрд, однако это не привело к каким-либо значимым результатам для украинской стороны.

Дискуссии в Вашингтоне

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Байденом (демократ) хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Израилю и Украине, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.