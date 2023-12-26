На Украине хотят разрешить мобилизацию людей с инвалидностью с их согласия

Также в законопроекте уточняются категории женщин, не подлежащих призыву во время мобилизации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины с инвалидностью и ухаживающие за ними могут быть призваны на военную службу во время мобилизации с их согласия. Об этом свидетельствует законопроект о новых правилах мобилизации, внесенный в Верховную раду в понедельник.

При этом в части законопроекта, касающейся категорий не подлежащих призыву граждан, отмечается, что освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации по причине инвалидности или ухода за инвалидом касается граждан I и II групп инвалидности. В действующей редакции закона о мобилизации, изменения в который предлагается внести, нет упоминаний групп инвалидности.

Также в законопроекте уточняются категории женщин, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди них беременные, имеющие детей до трех лет или ухаживающие за детьми до шести лет по медицинским показаниям.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам, а силовики регулярно отчитываются о пресеченных попытках незаконного выезда из страны военнообязанных.