Армия Израиля сообщила о гибели еще двух военных в Газе

Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта погиб 491 солдат ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа.

По данным армейской пресс-службы, за минувшие сутки в боях на юге Газы погибли сержанты Элиша Джонатан Лубер Мицхар и Иосиф Гиттерц из батальонов дивизии "Рам". С учетом этих данных потери ЦАХАЛ с момента начала сухопутной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве составили 158 военнослужащих убитыми. Общие потери армии с начала нового обострения палестино-израильского конфликта достигли 491.