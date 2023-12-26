26 декабря, 05:54
Военная операция на Украине

В Минобороны Британии сообщили о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

Группа из шести военнослужащих ВСУ приступила к тренировочным полетам в Дании

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Первые пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

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По его данным, группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании. Еще одна группа из 10 украинских стажеров проходит практическую базовую летную подготовку в Великобритании.

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Великобритания начала подготовку первой группы украинских военных летчиков в сентябре. Тогда же в Пентагоне сообщили, что началось обучение украинских пилотов в Дании.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

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