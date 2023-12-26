МИД КНР заявил, что Китай и РФ продолжат торгово-экономическое сотрудничество

США ранее ввели санкции против проекта "Арктик СПГ - 2" с участием китайских компаний

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские и российские компании продолжат нормальное торгово-экономическое взаимодействие. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя санкции США против проекта "Арктик СПГ - 2" с участием китайских компаний.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, <…> Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и России "не должно подвергаться вмешательству и ограничениям какой-либо третьей стороны". "Факты продемонстрировали, что санкции и давление не решают проблем, но вызывают побочные эффекты", - отметила Мао Нин.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в свой санкционный список. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что иностранные акционеры этого проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что "Арктик СПГ - 2" лишится иностранного финансирования и долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, утверждает издание. Китайские и японские компании, по этим данным, запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций.