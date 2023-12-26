На Украине ужесточат ответственность за нарушение правил мобилизации

Из текста законопроекта следует, что теперь тюремный срок от трех до пяти лет можно получить за отказ пройти медицинскую комиссию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

Согласно данным на сайте парламента, внесенный правительством законопроект уже направлен на рассмотрение в профильный комитет и предоставлен депутатам для ознакомления. Его целью называют "усовершенствование административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации". Хотя министр обороны Украины Рустем Умеров в своем последнем интервью отмечал, что, вводя новые правила мобилизации, власти стремятся "изменить парадигму, чтобы служба не воспринималось как наказание".

Из текста законопроекта следует, что теперь тюремный срок от трех до пяти лет можно получить за отказ пройти медицинскую комиссию. Новые правила мобилизации, предложенные кабмином, предусматривают повторное медобследование граждан, которые уже были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы.

Также документом предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета, которые в условиях особого положения могут составлять около $5 тыс. Кроме того, уклонистов разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения - до трех суток.

25 декабря правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать оповещение и прибытие граждан в военкоматы. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.