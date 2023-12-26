Море пламенем горит: что известно об операции "Страж процветания" у берегов Йемена

Хуситы — члены мусульманского шиитского движения с боевым крылом "Ансар Аллах", действующего преимущественно на территории Йемена. Хуситы исповедуют зейдитский мазхаб — одну из правовых школ в исламе. В 2014 году мятежники, обвинив правительство страны в дискриминации шиитского населения, начали проводить массовые демонстрации, а затем перешли к военным действиям и захватили ряд районов Йемена, включая столицу — город Сана. В ходе последовавшей гражданской войны с участием коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей международно признанное правительство страны, к 2020 году погибло около 100 тыс. человек. Со своей стороны, хуситы неоднократно обстреливали беспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии и запускали баллистические ракеты по городам королевства, атаковали гражданские суда и военные корабли арабской коалиции в Красном море.

Нынешний виток морского противостояния начался с обострения палестино-израильского конфликта в начале октября 2023 года, когда боевики палестинской радикальной организации ХАМАС напали со стороны сектора Газа на ряд населенных пунктов Израиля. В ответ израильские вооруженные силы приступили к массированным бомбардировкам палестинского анклава и начали наземную операцию, введя в него войска. После этих событий хуситы заявили о готовности нанести удары по территории Израиля и не позволить судам, связанным с еврейским государством, проходить через акваторию Красного моря и его узкую часть — Баб-эль-Мандебский пролив — до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в палестинском анклаве.