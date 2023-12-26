Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции

Они должны в течение 48 часов покинуть страну

БАКУ, 26 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон грата за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу, им предписано в течение 48 часов покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"26 декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел. До внимания французского посла было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон грата за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули территорию Азербайджана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что руководителю французского диппредставительства вручена соответствующая нота.

23 декабря несколько азербайджанских СМИ написали о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане.