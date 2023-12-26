Полицейский в Австрии убрал со шлема первую букву своей фамилии из-за ассоциаций с РФ

В полиции Вены отметили, что сотрудник "не учел символизм, стоящий за буквой"

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Австрийский полицейский был вынужден убрать со своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии, так как она вызвала ассоциации с Россией.

"Один из наших коллег, обеспечивавший безопасность на праздничных мероприятиях в Вене, вызвал резонанс из-за маркировки с буквой Z на шлеме. Это первая буква его фамилии, которую он нанес на шлем для распознавания в ходе учений", - говорится в сообщении полиции Вены.

Полицейский "не учел символизм, стоящий за буквой", и впоследствии убрал ее со своей экипировки, отметили правоохранители.

"Нам непонятно, почему в этом случае кто-то увидел отсылку к России", - отмечается в сообщении.