В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб человек

Еще двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 26 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"По информации наших военных, дроны ВСУ с правого берега заходили группой. Два из трех были сбиты. Уцелевшим дроном ударили по первой попавшейся машине - на дороге между Каховкой и Каирами. Житель Ростова, который вез в 15-км зону запчасти для гражданской техники, получил тяжелейшие ранения. <…> Буквально час назад под удар ВСУ попали двое жителей Горностаевского района. Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что информация об атаках украинской армии поступает практически каждый день. По его данным, всего с начала года от обстрелов ВСУ пострадал 871 мирный житель, 94 погибли.