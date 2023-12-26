Несчастье помогло: почему отношения Турции и Греции начали налаживаться

Отношения между Грецией и Турцией, которые на протяжении многих лет неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта, неожиданно начали теплеть. Риторика изменилась как со стороны Афин, так и со стороны Анкары. Теперь из обеих стран звучат не обвинения, а заявления о дружбе и добрососедстве. Что привело к таким серьезным переменам и какие цели преследуют оба государства — в материале ТАСС

"Хотим превратить Эгейское море в море мира"

Пребывающие в состоянии многолетних споров и конфликтов Турция и Греция решили пойти по пути примирения и в последнее время активно налаживают контакты. Ярким доказательством внезапного потепления в отношениях двух стран стал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в греческую столицу в начале декабря.

В ходе него Афины и Анкара подписали 16 документов: деклараций, соглашений и меморандумов, в числе которых — декларация об отношениях дружбы и добрососедства. Заключенные документы охватывают различные сферы взаимодействия двух стран, в том числе образование, экономику, социальные услуги, спорт, туризм, исследования и инновации.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений с Эрдоганом также объявил, что Афины будут выдавать гражданам Турции визы для круглогодичного посещения в течение недели 10 греческих островов в Эгейском море.

Мицотакис отметил, что это инициатива "с сильным посланием, которая также констатирует великую истину, что греческие острова являются мостом общения и дружбы между двумя странами".

Он заверил, что встречи будут продолжаться. По его словам, дальнейшим шагом в возобновлении двустороннего диалога может стать подход к разграничению континентального шельфа и исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

"Мы хотим превратить Эгейское море в море мира. Благодаря совместным шагам, которые предпримут Турция и Греция, мы хотим стать примером для всего мира", — приводит слова Эрдогана Reuters.

По его словам, между странами "нет неразрешимой проблемы".

В преддверии встречи с греческим премьером Эрдоган дал интервью газете Kathimerini, в котором назвал его "другом" и призвал открыть "новую страницу" в отношениях двух стран после многих лет напряженности.

"Я думаю, господин Мицотакис понимает и видит, что мы искренне желаем преодолеть проблемы между Грецией и Турцией и дальше развивать наши отношения. Я тоже замечаю у него подобное рвение, и это радует. Вы спросили, что я скажу Мицотакису. Я скажу ему так: мой друг Кириакос, мы не угрожаем тебе, если ты не угрожаешь нам. Давайте укреплять доверие между нашими странами. Давайте расширять наше сотрудничество во всех секторах — в экономике, торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях, образовании и молодежной политике. Давайте взаимно беречь историческое и культурное наследие наших народов", — сказал Эрдоган.

Многолетние противоречия

Нынешняя риторика как Анкары, так и Афин относительно двусторонних отношений кардинально отличается от тех заявлений, которые оба государства делали еще в прошлом году. В мае 2022 года Мицотакис обвинил Турцию в нарушении суверенитета Греции и попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье. В своем выступлении 17 мая в Конгрессе США премьер заявил, что Турция должна немедленно прекратить пролеты своих военных самолетов над греческими островами, и призвал американских конгрессменов не забывать о турецком вооруженном вторжении на Кипр в 1974 году. В связи с этим он попросил не одобрять продажу оружия Анкаре.

Эрдоган на это ответил довольно резко: он заявил, что греческого премьера для него больше не существует.

"Мы разговаривали с ними, мы договорились, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис. В любом случае США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление", — сказал турецкий президент.

Несколькими месяцами позже, в сентябре, Турция и Греция вновь вступили в полемику. Как сообщали СМИ, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган обвинил Грецию в превращении Эгейского моря в "кладбище беженцев" и призвал Афины прекратить "политику провокаций и напряженности" в регионе. Он также обратился к международному сообществу, указывая на необходимость признать северную часть Кипра "Турецкой Республикой Северного Кипра".

"Г-н Эрдоган в неприемлемом жесте политического оппортунизма попытался использовать Генеральную Ассамблею ООН как площадку для распространения fake news (ложных новостей — прим. ТАСС) и средство вульгарной пропаганды с необоснованными претензиями и неприемлемыми суждениями в адрес Греции, которые не соответствуют целям и принципам ООН", — сказал после этого официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Коммуникации в подобном тоне между Грецией и Турцией продолжаются уже многие годы. Последний раз Эрдоган был в Афинах в 2017 году, и тогда поездка проходила в весьма напряженном формате. Как напоминает Reuters, обе стороны изложили друг другу длинный перечень исторических обид, восходящих к временам распада Османской империи более века назад. В частности, Эрдоган поднимал тему Лозаннского соглашения — мирного договора 1923 года, оформившего окончание фактической войны между двумя странами и окончательный распад Османской империи. По нему Турция была закреплена в ее нынешних границах. Это соглашение во многом определяет отношения обеих стран.

По словам Эрдогана, сегодня, по прошествии многих лет после подписания договора, между странами "возникли новые проблемы". В качестве примера он привел положение мусульманского меньшинства в Греции, где "предпринимаются усилия по назначению верховного имама из лиц, определенных государством".

Страны уже давно расходятся во мнениях по разным вопросам, в том числе по поводу того, где начинается и заканчивается их континентальный шельф, энергетические ресурсы, каким образом можно совершать полеты над Эгейским морем. Открытым также остается вопрос этнически разделенного Кипра.

Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. островов в Эгейском море. Афины заявляют о праве расширить их до 12 морских миль, что предполагает стандарт, признанный международным морским правом. Анкара при этом не раз предупреждала, что такой шаг станет поводом для объявления войны.

Турция также отказывается признавать 10-мильную воздушную зону Греции над островами, утверждая, что это пространство ограничено 6 милями. Турецкие истребители с вооружением на борту ранее не раз входили в греческую зону полетной информации без предоставления плана полетов. Греция поднимала свою авиацию на их перехват.

Стороны периодически пытаются выйти на переговоры, но пока видимых результатов они не принесли. В очередной раз в ноябре министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявлял, что Афины должны вести диалог с Анкарой, он важен и выгоден для обеих стран, но при этом нельзя поступаться вопросами суверенитета.

Порой отношения между союзниками по НАТО обострялись настолько, что они практически оказывались на грани войны. Одна из таких ситуаций сложилась в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых острова под общим названием Имиа.

Опасные ситуации возникают по сей день. Очередной инцидент в приграничной зоне над Эгейским морем произошел 23 августа прошлого года. Анкара утверждает, что греческие военные с помощью ЗРК С-300 перехватили и сопроводили турецкие самолеты F-16 к западу от острова Родос. Афины это отрицают и напоминают о своих многочисленных протестах и заявлениях в связи с вторжением турецких ВВС в греческое воздушное пространство.

Надежда на улучшение

После многих лет словесных поединков свет в прохладных отношениях Афин и Анкары забрезжил на фоне разрушительного землетрясения, с которым Турция столкнулась в феврале. Греция тогда оперативно направила помощь соседнему государству. В Турцию прибыли две группы спасателей для поиска людей под завалами.

Глава МИД Греции Никос Дендиас также дал указание постоянному представительству страны при ООН в Женеве принять меры по оказанию экстренной гуманитарной помощи Турции и Сирии через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Замглавы ведомства Андреас Кацаниотис, в свою очередь, взял на себя координацию организаций и частных лиц, которые хотели оказать помощь в сборе гуманитарной помощи для пострадавших районов Турции и Сирии.

На фоне катастрофы Мицотакис созвонился с Эрдоганом и пообещал ему помощь в преодолении последствий землетрясения. Этот телефонный разговор стал первым за несколько месяцев.

Старт потеплению в отношениях действительно дала Греция, когда оказала помощь Турции после землетрясения, подтверждает профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Вместе с тем она отметила, что на ситуацию повлияла группа факторов. Это связано с изменениями внутриэкономической и внутриполитической ситуации в Греции и Турции, изменением внешнеполитического окружения вокруг Турции, отношений Турции и ЕС, радикальными переменами в ситуации на Ближнем Востоке и экономической ситуации в Восточном Средиземноморье.

"В Греции прошли выборы, которые закрепили позиции правящего большинства и лидера и дали ему возможность для маневра. Кроме этого, Греция чувствует себя сейчас более уверенно. Она подписала военные соглашения с Францией, США. Турция это не может не учитывать", — сказала эксперт ТАСС.

К тому же Греции крайне важно укреплять свои внешнеполитические позиции и получать дополнительные стимулы для экономического развития.

"Экономические связи Анкары и Афин не так велики, но существенны для Греции. И то, что появилась возможность вдвое увеличить товарооборот, для Греции заманчиво", — объяснила Екатерина Энтина.

Преимущества налаживания отношений с соседом очевидны и для Турции, причем они достаточно многогранны, обращает внимание старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

"У Эрдогана никогда не бывает однобоких целей, у него всегда есть подкладка под любым начинанием и любым действием. Сложностей в отношениях двух стран очень много, и их мирное разрешение способствовало бы улучшению ситуации. Может, турки и решились идти на переговоры, но это не тот переговорщик, который готов что-либо уступать", — сказал эксперт ТАСС.

Своими действиями Эрдоган, который уже многократно демонстрировал независимую внешнюю политику, показывает приверженность союзническим обязательствам по НАТО. У Турции на все есть своя позиция, а диалогом с Грецией она уравновешивает свои действия в других районах, объяснил Виктор Надеин-Раевский.

К тому же Турция уже не первое десятилетие добивается членства в Евросоюзе. После переизбрания в мае на фоне экономического кризиса Эрдоган заявил, что страна по-прежнему привержена улучшению отношений со своими западными партнерами и союзниками.

"Потепление в отношениях с Грецией создает предпосылки для потепления в отношениях с ЕС, прежде всего экономических", — заключила Екатерина Энтина.

Лидия Мисник