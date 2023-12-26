На Украине внесли Shaman в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности

В список также попал актер Алексей Кравченко, снявшийся в сериале "Бригада" и фильме "9 рота"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского певца Ярослава Дронова (Shaman) и актера Алексея Кравченко, известного по сериалу "Бригада" и фильмам "9 рота", "Солнцепек". Это следует из списка, размещенного на сайте министерства.

Дронов находится в списке под номером 53, Кравченко под номером 83. Дронов значится в перечне с 6 ноября 2023 года, Кравченко - с 27 июля 2023 года.

Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман), - российский автор и исполнитель патриотических песен. Одни из его самых знаменитых хитов - "Я русский" и "Встанем". Кравченко - советский и российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). Известен по фильмам "9 рота", "Солнцепек", "Наш спецназ", а также сериалам "Бригада", "Спецназ".