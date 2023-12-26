ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена

Согласно заявлению UKMTO, власти ведут расследование

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Инцидент со взрывом, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 111 км к западу от йеменского портового города Ходейда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил информацию об инциденте в 60 морских милях (около 111 км - прим. ТАСС) к западу от Ходейды. Был слышен взрыв, в 4 морских милях (около 7,4 км - прим. ТАСС) от места инцидента замечены снаряды. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на странице центра в X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда несколько компаний, в том числе французская CMA CGM и датская Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.