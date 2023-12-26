Politico присудило Боррелю антипремию "болвана от дипломатии"

Издание назвало итальянского премьера Джорджу Мелони "хоббитом, играющим фашиста"

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони заняли ведущие места в юмористическом антирейтинге года по версии европейского издания Politico.

Боррелю присуждена премия "Борат от дипломатии". Борат - герой одноименной американо-британской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение "благожелательного болвана".

"Номинация "Борат от дипломатии". Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, <…> что стало легендой. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности", - пишет Politico.

Фон дер Ляйен получила титул "немки, играющей в президента Европы". "Всякий раз, когда она пытается воспользоваться своей властью, а не просто демонстрировать ее, она врезается в кирпичную стену", - отмечает Politico. При этом каждый "сочный дипломатический кризис" Боррель стремится "утащить у нее из под носа". А еще ей очень мешает "это бельгиец, который имеет наглость действовать так, будто он президент ЕС", отмечает издание, имея в виду главу Евросовета Шарля Мишеля. Politico подчеркивает, что Мишель "даже увязался за ней на саммит с США в октябре", который должен был стать "звездным часом любимицы Вашингтона фон дер Ляйен".

Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало "хоббитом, играющим фашиста".