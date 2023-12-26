Залужный переложил ответственность за законопроект о мобилизации на Минобороны

Главнокомандующий ВСУ отметил, что определять годность или негодность человека к военной службе - прерогатива военно-лечебных комиссий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины несет ответственность за разработку скандального законопроекта о мобилизации, никаких законодательных инициатив военное командование не вносило. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который появился в эфире телеканала "Рада" вскоре после внесения в парламент этого документа.

"Никаких представлений законопроектов вооруженные силы или генеральный штаб не делали на кабинет министров и не могут делать. Потому что вооруженные силы или генеральный штаб непосредственно лишены такой функции. Вместе с тем вооруженные силы работали непосредственно с субъектом законодательной инициативы - министерством обороны, которое формирует государственную политику в области обороны. В составе [совместной] рабочей группы работали и наши специалисты", - сказал он.

Касательно возможности мобилизации инвалидов III группы главком отметил, что определять годность или негодность человека к военной службе - прерогатива военно-лечебных комиссий. "Для меня главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку, кого будет государство призывать на сегодняшний день, я считаю, не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить. Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы, мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - подчеркнул Залужный.

О законопроекте

Накануне правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы. А тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января 2024 года, после внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом он вступит в силу через месяц после публикации.