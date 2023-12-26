Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки

При этом главком ВСУ отметил, что этого города "больше нет"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские войска отступили из города Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на пресс-конференции, транслировавшейся украинскими СМИ.

По его словам, "украинские войска отошли [из города], в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других - немного дальше".

При этом главком ВСУ отметил, что "города Марьинки больше нет".

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы РФ, освободив Марьинку в ДНР, существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. По словам Шойгу, за девять лет ВСУ сделали из находящегося в пяти километрах юго-западнее Донецка населенного пункта мощный укрепрайон с подземными ходами, который "был взломан благодаря решительным действиям наших военнослужащих".