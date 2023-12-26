В Газе за два месяца приняли более 4,7 тыс. машин с гуманитарной помощью

По данным портала, в сектор доставили продовольствие, медикаменты и медицинские препараты, питьевую воду

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Около 4,7 тыс. грузовиков, доставлявших с территории Египта гуманитарную помощью населению сектора Газа, были приняты в анклаве за минувшие два месяца представителями Палестинского общества Красного Полумесяца. Такие данные привела эта организация.

"Представители Красного Полумесяца Палестины получили 4 760 грузовиков, которые с 21 октября по 22 декабря переправляли из Египта гуманитарную помощь для жителей сектора", - указывается в заявлении общества, которое привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. Отмечается, что главным образом в сектор доставлялось продовольствие, медикаменты и медицинские препараты, питьевая вода.

Палестинский Красный Полумесяц пояснил, что из общего числа машин, прибывших в Газу, непосредственно обществу было направлено 3 049 машин, чуть более 1,7 тыс. поступили в распоряжение Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и некоторым другим организациям. Вся помощь жителям сектора направлялась местном ведомствам, которые и распределяют ее между жителями.

За тот же период, говорится в заявлении, в сектор было переправлено 60 оборудованных машин скорой помощи, а также более 3,7 млн л дизельного топлива и почти 1,3 тонны сжиженного газа.