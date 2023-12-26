Залужный допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца

По словам главнокомандующего ВСУ, "ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские войска могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца. Такое мнение выразил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Что касается ведения боевых действий около Авдеевки <...>. Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь "шоу" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У [ВС РФ] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. <...> будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно - сохраняем людей", - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся украинскими СМИ.

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Со стороны города ВСУ могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям. В настоящее время в районе Авдеевки ведутся ожесточенные бои.