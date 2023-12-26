Украинские греко-католики рассчитывают на "место для молитвы" в Киево-Печерской лавре

Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры должны быть государственной собственностью, "которые принадлежат не какой-то отдельной конфессии"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) рассчитывает получить свое "место для молитвы" в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, а также в Софийском соборе в Киеве. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

"Я надеюсь, что однажды мы будем иметь свое место для молитвы даже в Киево-Печерской лавре, в Святой Софии (Софийский собор в Киеве - прим. ТАСС) и Почаевской лавре. Здесь речь не идет о собственности или о том, что мы претендуем на какое-то имущество, речь идет о духовном пространстве единения, братства, подлинного общения с богом", - сказал Шевчук в интервью украинскому телеканалу "Эспрессо".

По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры должны быть государственной собственностью, "которые принадлежат не какой-то отдельной конфессии".

Шевчук и ранее заявлял о желании УГКЦ получить право проведения богослужений в крупнейшем православном монастыре на Западе Украины - Свято-Успенской Почаевской лавре. А глава департамента коммуникаций УГКЦ отмечал, что это может быть юридически оформлено на основе договора. При этом глава УГКЦ ранее утверждал, что считает Киево-Печерскую лавру "общей святыней украинского народа", но греко-католики не претендуют на проведение там своих служб.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. УПЦ последовательно выдавливают из Киево-Печерской лавры. В марте одноименный музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с ней договор аренды, а летом сотрудники музея при содействии полиции начали смену замков, захват и опечатывание корпусов монастыря. С тех пор раскольническая ПЦУ стала периодически проводить свои службы в главном храме лавры - Успенском соборе. При этом в Минкультуры Украины заявили, что теперь "изучают" договоры аренды Почаевской лавры.