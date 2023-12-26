СМИ: очистка пляжей Дании от предметов с судна Maersk займет много времени

По данным телеканала TV2, на берегу у воды лежит большое количество обуви, медицинского оборудования, разбитых холодильников и разных других предметов

СТОКГОЛЬМ, 26 декабря. /ТАСС/. Очистка береговой линии острова Северная Ютландия от выброшенных на нее содержимого грузовых контейнеров, смытых с перевозившего их судна компании Maersk, может занять длительное время, даже месяцы. Об этом сообщил сотрудник спасательной службы Томас Дюурлу в интервью телеканалу TV2.

"Я не видел ничего подобного, хотя всю жизнь провел у воды, - заявил спасатель. - Количество [выброшенного] представляет собой большую проблему. На то, чтобы все это собрать, потребуется много времени".

Речь идет о 46 контейнерах, оказавшихся в воде из-за налетевшего урагана "Пиа" в прошлую пятницу. Четыре контейнера выбросило на сушу, остальные продолжают дрейфовать в море или утонули. В настоящее время на берегу у воды лежит большое количество обуви, медицинского оборудования, разбитых холодильников и разных других предметов.

Приведение береговой линии в порядок затруднила не прекращавшаяся в рождественскую ночь штормовая погода. Местные власти опасаются, что значительная часть вынесенных на берег предметов снова окажется в море.