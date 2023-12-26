Банки Индии получили угрозы о минировании с требованием отставки главы Минфина

По информации агентства ANI, неизвестные потребовали отставки главы RBI Шактиканты Даса и министра финансов Индии Нирмалы Ситараман

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Резервный банк Индии (RBI) получил электронное письмо с угрозами, в котором говорилось, что в его отделениях в Мумбаи и офисах других банков будут заложены бомбы. Об этом сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на источники в полиции.

По их информации, отправители электронного письма также угрожали заложить бомбы в помещениях в представительствах HDFC Bank и ICICI Bank в Мумбаи. Полиция сообщила, что неизвестные потребовали отставки главы RBI Шактиканты Даса и министра финансов Индии Нирмалы Ситараман.

"Всего было сделано 11 угроз о взрывах в 11 местах в Мумбаи. Полиция посетила все эти места и провела расследование, но ничего не нашла", - сообщили агентству в правоохранительных органах.

По данным телеканала India TV, отправители угроз утверждали, что взрывы должны прогреметь в 13:30 по местному времени (11:00 мск), однако этого не произошло.