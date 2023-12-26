У парламента Абхазии собрались противники передачи РФ госдачи в Пицунде

Комплекс правительственных зданий, частью которого является и парламент, взяли под усиленную охрану

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Представители оппозиции, выступающие против ратификации парламентом межправительственного соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде, собираются у здания парламента. Сам комплекс правительственных зданий, частью которого является и парламент, взят под усиленную охрану, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня неожиданно сообщили, что в среду состоится сессия парламента, и первым вопросом стоит вопрос о ратификации соглашения о передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда", по которому у народа очень много вопросов. Уже более полутора лет этот вопрос обсуждается, но власти несмотря на мнение народа хотят его ратифицировать. Этот вопрос должен быть решен с учетом мнения народа Абхазии, депутаты избраны народом и должны защищать интересы народа", - сказал журналистам Герой Абхазии, общественный деятель Леван Микаа.

В свою очередь общественный деятель Тенгиз Джопуа пояснил, что цель собравшихся - встретиться со спикером парламента Лашей Ашубой. "И выяснить для себя, почему назначенную на 28 декабря сессию парламента перенесли на 27 декабря. К нам никто не вышел, нас не пустили к спикеру, к моменту нашего прихода вход в здание уже был заблокирован сотрудниками ОВД. Завтра любой ценой попытаются протащить ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда", - рассказал он.

Ранее оппозиция заявляла о том, что в день рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче у стен парламента будет проведен митинг протеста.

Обращение прокурора

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился во вторник к гражданам с призывом воздержаться от участия в предстоящем несанкционированном митинге и сообщил, что вокруг комплекса правительственных зданий круглосуточно ведется видеонаблюдение. "В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы <...> обязаны применить весь комплекс мер, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков к предусмотренной действующим законодательством ответственности", - подчеркнул Агрба.

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сказал журналистам, что правоохранительные органы будут обеспечивать правопорядок.

О соглашении

Соглашение о передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда" было подписано 19 января 2022 года в Москве, после чего поступило в парламент Абхазии для ратификации, однако оппозиционные организации и партии потребовали от президента его отзыва для внесения изменений. В соответствии с соглашением, РФ будут переданы на безвозмездной основе имущественный комплекс государственной дачи "Пицунда", земельный участок в 180 га и прилегающая к нему акватория моря. Согласно указанным в документе географическим координатам, под отчуждаемую территорию подпадает не только территория самой госдачи, но и часть дороги в селе Лдзаа, въезд на курорт Пицунда. В мае этого года с требованием отзыва соглашения в Сухуме прошел многочисленный митинг оппозиции.