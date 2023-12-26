Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную мирную акцию протеста

Представители требуют исключить из повестки заседания вопрос о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные организации Абхазии, собравшиеся у стен парламента Абхазии во вторник, объявили о проведении бессрочной акции протеста. Они требуют исключить из повестки заседания, назначенного на среду, вопрос ратификации межправсоглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде, передает корреспондент ТАСС.

"Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии, представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче в ее нынешнем виде, поскольку документ противоречит конституции Абхазии", - сказал представитель оппозиционного экспертного фонда "Аамта" (Время) Алхас Джинджолия.

Он призвал небезразличных граждан вне зависимости от их политических взглядов, поддержать мирную акцию.

"Мы собрались не для того, чтобы конфликтовать, а для того, чтобы высказать свое мнение. Мы не против прежнего соглашения, [по которому госдача в бессрочном пользовании у РФ с 1990-х годов,] не выступаем против кого-то, но под это соглашение заложена "мина замедленного действия". Нужно привести соглашение в соответствие с нашей Конституцией", - сказал Герой Абхазии, общественный деятель Леван Микаа.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сказал, что нужно отложить ратификацию соглашения, поскольку в нем есть технические моменты, которые возмущают. "Например, статья 26, которая гласит, что в случае расторжения этого соглашения собственность остается за российской стороной и ее могут использовать не по профилю, передавать третьим лицам и так далее. А если речь идет именно о президенте Российской Федерации Владимире Путине, то есть другой вариант: давайте мы, абхазский народ, парламент, примем решение и дадим персонально Владимиру Владимировичу госдачу в пожизненное пользование, который сделал для нашего народа очень многое", - сказал Ардзинба.

Представители власти ситуацию пока не комментируют.

О соглашении

Соглашение о передаче в собственность РФ госдачи "Пицунда" было подписано 19 января 2022 года в Москве. После чего оно поступило в парламент Абхазии для ратификации, однако оппозиционные организации и партии потребовали от президента его отзыва для внесения изменений.