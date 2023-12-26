Си Цзиньпин заявил о поддержке автономии Гонконга и Макао

Председатель КНР призвал к реализации принципа "Одна страна - две системы" с соблюдением широкой степени автономии специальных административных районов

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к реализации принципа "Одна страна - две системы" с соблюдением широкой степени автономии специальных административных районов Гонконг и Макао. Об этом он заявил, выступая с торжественной речью в Доме народных собраний в Пекине по случаю 130-летней годовщины со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна.

"Мы должны всесторонне, точно и неуклонно реализовывать принципы "Одна страна - две системы", "Народ Гонконга управляет Гонконгом, а народ Макао управляет Макао" при обеспечении высокой степени автономии", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также призвал осуществлять управление Гонконга и Макао в соответствии с законом и принципами "Гонконгом управляют патриоты" и "Макао управляют патриоты". При этом он подчеркнул необходимость обеспечения высокой степени автономии этих специальных административных районов.

В своей речи председатель КНР также отметил ведущую роль Мао Цзэдуна в формировании "нового Китая", создании передовой социалистической системы, а также напомнил о его борьбе за "процветание Китая и возрождение китайской нации".

Почта Китая выпустила к памятной дате серию марок, на которых Мао Цзэдун запечатлен в разные моменты своей жизни - на революционной базе в горах Цзинганшань, в военной форме периода борьбы с японскими агрессорами и с лопатой в руках - на строительстве водохранилища Шисаньлин под Пекином.