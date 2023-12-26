26 декабря, 16:42
Военная операция на Украине

Глава Минфина ФРГ не увидел предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Германии

Кристиан Линднер отметил, что страна "финансирует добрую половину всей помощи из Европы"

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер в настоящий момент не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны ФРГ. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу NTV.

"Германия стоит на стороне Украины", - сказал Линднер. "Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии", - отметил он, напомнив, что ФРГ "уже является вторым по величине донором в мире" для Украины. "Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", - констатировал министр, отвечая на вопрос, следует ли Берлину делать больше в вопросе оказания помощи Киеву.

Однако в любом случае, по его словам, необходимо добиваться лучшего распределения бремени между странами. "Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - резюмировал Линднер.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии планирует осуществлять в 2024 году поддержку Украины из регулярного бюджета, но готово в случае необходимости запросить у Бундестага (парламент) дополнительные средства для помощи Киеву. При этом власти ФРГ намерены несколько изменить модель рефинансирования поставок оружия Киеву с целью экономии средств в госбюджете на 2024 год.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. 

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