26 декабря, 16:27,
обновлено 26 декабря, 16:50
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что война в секторе Газа будет продолжаться "еще много месяцев"

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что страна продолжает углублять достижения на севере анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Война в секторе Газа продлится "еще много месяцев". С таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

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"У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа", - сообщил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

"Для полного уничтожения террористической организации [ХАМАС] не существует волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба. И мы (Израиль - прим. ТАСС) очень решительны", - продолжил Халеви.

"Мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) также доберемся до руководства ХАМАС, займет это неделю или месяцы", - заявил глава Генштаба, отметив, что израильские военные "постоянно изучают и меняют способы ведения боя, адаптируя его к каждому участку боевых действий, к местности и к противнику". ЦАХАЛ "профессионально, осознанно и расчетливо использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и готов к продолжению боевых действий на всех направлениях", добавил Халеви.

По словам Халеви, "приверженность ЦАХАЛ задаче возвращения заложников из сектора Газа остается прежней". "Мы сделаем все, чтобы вернуть похищенных домой", - добавил он. Кроме того, глава Генштаба указал, что "наряду с борьбой с ХАМАС, силы ЦАХАЛ продолжают работать день и ночь, чтобы предотвратить и искоренить терроризм в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), и делают это с большим успехом". 

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