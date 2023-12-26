В Израиле заявили, что война в секторе Газа будет продолжаться "еще много месяцев"

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что страна продолжает углублять достижения на севере анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Война в секторе Газа продлится "еще много месяцев". С таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа", - сообщил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

"Для полного уничтожения террористической организации [ХАМАС] не существует волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба. И мы (Израиль - прим. ТАСС) очень решительны", - продолжил Халеви.

"Мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) также доберемся до руководства ХАМАС, займет это неделю или месяцы", - заявил глава Генштаба, отметив, что израильские военные "постоянно изучают и меняют способы ведения боя, адаптируя его к каждому участку боевых действий, к местности и к противнику". ЦАХАЛ "профессионально, осознанно и расчетливо использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и готов к продолжению боевых действий на всех направлениях", добавил Халеви.

По словам Халеви, "приверженность ЦАХАЛ задаче возвращения заложников из сектора Газа остается прежней". "Мы сделаем все, чтобы вернуть похищенных домой", - добавил он. Кроме того, глава Генштаба указал, что "наряду с борьбой с ХАМАС, силы ЦАХАЛ продолжают работать день и ночь, чтобы предотвратить и искоренить терроризм в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), и делают это с большим успехом".