Источник: Турция одобрит заявку Швеции в НАТО в ответ на позитивные вести из США по F-16

В противном случае протокол "ляжет на полку до лучших времен", считает источник в политических кругах Анкары

СТАМБУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Парламент Турции, скорее всего, одобрит ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО после того, как Конгресс США положительно решит вопрос о продаже Анкаре истребителей F-16. Такое мнение ТАСС высказал источник в политических кругах Турции, комментируя принятие документа парламентской комиссией по международным делам.

"Будем считать это добрым жестом в адрес США. В Анкаре, скорее всего, будут ждать позитивных новостей из Конгресса США по продаже Турции F-16. В противном случае протокол ляжет на полку до лучших времен", - сказал собеседник.

Комиссия по международным делам парламента Турции ранее 26 декабря большинством голосов одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ направлен в секретариат парламента для его вынесения на голосование Генассамблеи. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов.

По мнению аналитиков, учитывая большинство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 600-местном парламенте, вопрос утверждения заявки Швеции будет чисто техническим и зависеть от окончательного решения по нему президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дата голосования по протоколу пока неизвестна, однако согласно регламенту рассмотрение возможно по истечении 48 часов со дня одобрения документа комиссией. В пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы.

По информации телеканала Halk TV, глава профильной комиссии парламента Турции Фуат Октай не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее. "Теперь решение предстоит принять парламенту в целом. Не думаю, что оно будет скорым", - приводит его слова телекомпания.

О позиции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на прошлой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО начался в октябре.