Оппозиция вновь перекрыла движение у избиркома Сербии в центре Белграда

Около 300 протестующих с флагами Сербии и Евросоюза вышли на проезжую часть, вынудив автомобили разворачиваться прямо перед толпой

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" начали новую акцию протеста и перекрыли движение по улице Краля Милана возле Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, около 300 протестующих с флагами Сербии и Евросоюза вышли на проезжую часть, вынудив автомобили разворачиваться прямо перед толпой.

Демонстранты принесли с собой музыкальное оборудование, колонки, свистки и дудки. Накануне сторонники оппозиции уже перекрывали движение возле избиркома, а затем прошли маршем до здания полицейского управления Белграда, требуя информации о судьбе своих ранее задержанных соратников.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

По решению Республиканской избирательной комиссии, 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры анонсировали крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.