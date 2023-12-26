Генсек ООН назначил главу Минфина Нидерландов координатором по Газе

Сигрид Каг должна будет отчитываться перед СБ организации о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней до 30 сентября 2024 года

ООН, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил исполняющую обязанности министра финансов Нидерландов Сигрид Каг старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом генсека всемирной организации.

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой на прошлой неделе. "В этой роли она [Каг] будет упрощать, координировать, отслеживать и верифицировать поставки гуманитарных грузов в Газу. Она также создаст механизм ООН по ускорению поставок гуманитарных грузов в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта", - сказано в сообщении. Каг приступит к своим обязанностям 8 января.

Сигрид Каг с 2013 по 2015 год была спецкоординатором Организации по запрещению химического оружия в Сирии, с 2015 по 2017 год - спецкоординатором ООН по Ливану. Она также работала региональным директором по Ближнему Востоку и Северной Африке ЮНИСЕФ, занимала руководящие должности в Международной организации по миграции. Каг владеет шестью языками, в том числе арабским.

22 декабря СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. РФ предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.

Согласно резолюции, координатор отвечает за "содействие, мониторинг и проверку в секторе Газа". Он будет располагать необходимым персоналом и оборудованием в Газе под руководством ООН для выполнения этих и других функций, определенных Совбезом. Координатор должен будет отчитываться перед СБ ООН о своей работе в течение 20 дней, а затем каждые 90 дней (до 30 сентября 2024 года).